Calciomercato Roma, la strategia per il nuovo attacco giallorosso

Si avvicina sempre più il momento del prossimo calciomercato in casa Roma, con i giallorossi a caccia di rinforzi per la prossima stagione.

Uno dei reparti che sicuramente sarà ritoccato è l’attacco. Edin Dzeko potrebbe essere alla fine del suo percorso con la maglia romanista. Una storia fatta di tanti gol e di tante soddisfazioni sia per il bomber bosniaco che per la squadra giallorossa. Rimane poi da capire anche quale sarà il futuro di Borja Mayoral, che ha avuto un rendimento decisamente positivo. Lo spagnolo può essere riscattato dal Real Madrid per 15 milioni questa estate o per 20 la prossima. Un investimento che potrebbe essere fondamentale per l’attacco giallorosso.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus passa da Parigi

LEGGI ANCHE –>Roma, occasione in Bundesliga: Pinto fiuta l’occasione

Calciomercato Roma, Icardi e Piccoli tra gli obiettivi giallorossi

Ad ogni modo sono tanti i nomi che vengono accostati alla Roma come possibili rinforzi per il futuro, uno su tutti quello di Kalajdzic, possente centravanti dello Stoccarda che si sta mettendo in luce in Bundesliga. Ma c’è anche un grande nome che stuzzica la fantasia dei tifosi. Come riporta Repubblica, infatti, la dirigenza americana sarebbe molto interessata a Mauro Icardi. Il centravanti argentino al Psg non è un titolare fisso e davanti a sè ha una concorrenza davvero ampia. Difficile togliere il posto a Neymar e Mbappè. Sarebbe lui uno degli obiettivi più importanti per la squadra del futuro e la dirigenza vorrebbe affiancargli un attaccante italiano di prospettiva, come ad esempio Piccoli dello Spezia. Classe 2001 he si sta mettendo in luce nella squadra di Italiano.