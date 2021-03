Calciomercato Roma, rinnovo ufficiale: sfuma l’obiettivo giallorosso

Uno degli obiettivi del prossimo calciomercato della Roma è destinato a rimanere tale, visto che ha rinnovato l’accordo con il suo attuale club.

Sono diversi i nomi che sicuramente il dg Tiago Pinto avrà appuntato sul suo taccuino come possibili rinforzi per la Roma che verrà. Nei mesi scorsi si è parlato molto dell’interesse dei giallorossi nei confronti di Otavio, centrocampista offensivo del Porto che in tanti hanno visto all’opera nel doppio confronto con la Juventus. Un calciatore classe 1995, dunque ancora molto giovane, il cui contratto era in scadenza nel prossimo mese di giugno. Ad ogni modo Otavio non è destinato a cambiare casacca.

Calciomercato Roma, Otavio ha rinnovato con il Porto

🎙 Pinto da Costa: "Estamos muito satisfeitos por termos encontrado uma solução e por sentirmos que o Otávio está com a mesma vontade com que chegou aqui no primeiro dia do seu ingresso no FC Porto."#FCPorto #Otávio2025 pic.twitter.com/xfwPJEJUhG — FC Porto (@FCPorto) March 22, 2021

La notizia è arrivata direttamente dalla società portoghese, che sui social ha annunciato il rinnovo di Otavio. Il trequartista ha firmato un accordo con i Dragoes fino al 2025. Sarà dunque ancora per gli anni a venire un punto fermo della squadra allenata da Sergio Conceicao. La Roma, ma anche il Milan, dovranno dunque guardare altrove per cercare rinforzi. “Darò tutto in campo come ho sempre fatto” sono le prime parole del calciatore dopo la firma.