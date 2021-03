La Roma continua a lavorare sul mercato cercando un nuovo portiere per la prossima stagione: tutto fatto per il nuovo estremo difensore

Roma che continua a vivere una stagione di alti e bassi. Ieri è arrivata l’ennesima sconfitta contro una big, questa volta il Napoli, che ha surclassato una squadra che per più di un’ora non è scesa in campo, cercando poi di fare qualcosa, ma sconclusionatamente, nell’ultima mezz’ora. Inoltre ieri uno dei protagonisti in negativo della serata è stato il portiere Pau Lopez.

Infatti l’estremo difensore spagnolo ha diverse responsabilità in entrambi i gol subiti. Nel primo si posiziona male e subisce gol sul proprio palo da punizione, mentre nel secondo sbaglia il tempo d’uscita. Così la Roma continua a cercare sul mercato un sostituto per la prossima stagione, e sembrerebbe averlo trovato proprio in Serie A.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, occasione in Bundesliga: Pinto fiuta l’affare

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, il prezzo di Kalajdzic: pronta l’asta

Calciomercato Roma, tutto fatto per Musso: accordo con il portiere

In estate sarà necessaria una nuova rivoluzione nella Roma per cercare di cambiare il destino di una squadra che non riesce più ad essere competitiva negli scontri diretti con le grandi del nostro campionato. Sicuramente si dovrà investire per colmare le lacune della rosa, ed uno dei reparti da migliorare sarà sicuramente la porta.

Anche ieri Pau Lopez non ha dato sicurezze ed a giugno lo spagnolo potrebbe dire addio alla capitale. Tra i vari profili che osserva Tiago Pinto, continua ad esserci con insistenza quello di Juan Musso, portiere dell’Udinese. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, la Roma avrebbe già trovato un accordo con l’estremo portiere argentino per l’arrivo a fine stagione, superando la concorrenza di Inter e Milan. Ora bisogna solamente trovare un accordo con l’Udinese che chiede circa 30 milioni, mentre l’offerta della società giallorossa sembra essere di 20 milioni.