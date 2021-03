Priorità del calciomercato Roma, la scelta di un nuovo portiere è la preoccupazione costante della dirigenza che guarda anche all’estero

La pessima prestazione contro il Napoli ha riportato Pau Lopez nel baratro dopo alcune gare di altissimo livello. Già prioritaria prima di domenica, la scelta di un nuovo portiere tornerà di strettissima attualità durante la sosta per le Nazionali. In Italia, la Roma ha puntato il proprio mirino soprattutto su Musso, protagonista di un testa a testa con Gollini in una lista che comprende anche Cragno, Meret e Silvestri. Tra indicazioni degli uomini mercato e del database di Gould, a Triogria sono stati segnalati diversi profili anche dall’estero. Alcuni nomi hanno attirato più di altro le attenzioni giallorosse.

Calciomercato Roma, sfida al Milan per Maignan

Tra questi, secondo le informazioni in possesso di ‘Asromalive.it‘, c’è anche Mike Maignan. Autore di un’ottima stagione con appena 19 gol subiti (miglior difesa in campionato), il 25enne francese ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi club europei. Milan e Tottenham o stanno monitorando nel caso di un doloroso addio a Donnarumma e Lloris, ma di recente anche la Roma ha chiesto informazioni sul giocatore. Valutato dal Lille 25 milioni di euro, il ragazzo è in scadenza a giugno 2022 e in assenza di un rinnovo il club francese dovrà rivedere al ribasso le proprie pretese economiche.