Chi sarà il prossimo allenatore della Roma? Questa è una domanda che in tanti si stanno ponendo, ma la risposta arriverà ufficialmente solamente al termine della stagione, quando tutti i risultati sportivi saranno assegnati e chiusi. L’obiettivo della Roma è quello di arrivare tra le prime quattro, per assicurarsi un posto nella prossima fase a gironi della Champions League. Ma se non sarà semplice, vista la folta concorrenza per ambire alle prime posizioni, i giallorossi hanno una seconda possibilità, forse più difficile, forse più facile, chissà, ovvero quella di qualificarsi alla Coppa dalle grandi orecchie tramite la vittoria in Europa League.

Calciomercato Roma, preaccordo con Sarri

Il cammino dei giallorossi non sarà semplice, visto che ai quarti di finale ci sarà l’Ajax e ipoteticamente in semifinale il Manchester United, che sulla carta dovrebbe eliminare il Granada. Fonseca fin qui ha dimostrato di non saper battere le grandi in Italia, ma di saper giocarsela molto bene in Europa. Il futuro del portoghese però è tutt’altro che definito. Per questo, come riportato da ‘romanews.eu’, per il futuro ci sarebbe un preaccordo già sottoscritto con l’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus Maurizio Sarri. Contatto tra le parti andato a buon fine, con la proprietà della Roma, i Friedkin, che avrebbero iniziato a progettare il futuro proprio con l’allenatore italiano. Dunque, non solo Massimiliano Allegri, ma anche Sarri, che ha già vinto l’Europa League nella stagione 2018/19 con il suo Chelsea, prima di vincere uno scudetto in Italia con la Juventus nella scorsa stagione.