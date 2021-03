Calciomercato Roma, c’è il contatto: per la porta cambia tutto

Nel prossimo calciomercato estivo la Roma sicuramente cambierà alcune pedine per avere una rosa sempre più completa e competitiva in Italia e in Europa.

Alla fine della stagione ci sarà senz’altro una valutazione da parte della dirigenza sugli elementi che continueranno la loro esperienza e quelli che invece potrebbero partire. La Roma cercherà un nuovo portiere, indipendentemente dal futuro di Pau Lopez. L’estremo difensore spagnolo, che pure sembrava aver raggiunto un rendimento positivo, ha commesso ancora delle incertezze che sono costate care alla formazione di Paulo Fonseca. Ed è per questo motivo che la dirigenza pare stia cercando un portiere in grado anche di dare maggiore sicurezza a tutto il reparto.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus passa da Parigi

LEGGI ANCHE –>Roma, occasione in Bundesliga: Pinto fiuta l’occasione

Calciomercato Roma, Gollini adesso in pole position

#ASRoma a caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione: in cima alla lista delle preferenze c'è Pierluigi #Gollini dell'#Atalanta. Contatti già avviati con l'agente del classe 1995. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 23, 2021

Come ha riportato il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, adesso la Roma sembra aver cambiato direzione riguardo la scelta del futuro portiere. E avrebbe già avviato contatti con l’agente del portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Classe 1995, ormai non è certo una sorpresa, ma un estremo difensore con esperienza e nel pieno della maturità calcistica. Ci sarebbe lui adesso in cima alle preferenze della società e avrebbe dunque scalzato Juan Musso, l’altro portiere che tanto piace alla Roma per la prossima stagione.