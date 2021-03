Calciomercato Roma, Depay ha fatto la sua scelta

Una delle missioni prioritarie del prossimo calciomercato della Roma sarà quella di trovare dei nuovi rinforzi in tutti i reparti.

E uno di quelli che potrebbe subire più cambiamenti è quello offensivo. C’è ancora infatti da capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko e di Borja Mayoral. Il bosniaco sembra essere alla fine della sua esperienza con i giallorossi, probabilmente sarà ceduto e di sicuro non mancheranno le pretendenti all’esperto centravanti. Borja Mayoral sembra invece destinato a rimanere, anzi la Roma proverà a chiudere il riscatto della punta spagnola, già fissato per questa estate a 15 milioni di euro. In ogni caso, si cercheranno dei rinforzi e a costo zero c’è un elemento che ingolosisce parecchie squadre di club.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus passa da Parigi

LEGGI ANCHE –>Roma, occasione in Bundesliga: Pinto fiuta l’occasione

Calciomercato Roma, la priorità di Depay è il Barcellona

Nelle scorse settimane anche alla Roma, così come alla Juventus, è stato accostato il nome di Memphis Depay. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. L’attaccante olandese ora milita nel Lione di Rudi Garcia ma il suo contratto con i francesi scadrà a giugno. Dunque a breve sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Le offerte non gli mancano ma Depay sembra avere una priorità. Come riporta il Mundo Deportivo, la sua volontà sarebbe quella di legarsi al Barcellona, dove troverebbe come allenatore il connazionale Ronald Koeman. Sembra dunque davvero difficile che l’attaccante possa proseguire la sua carriera in serie A.