Calciomercato Roma, futuro Allegri: cambiano le quote dei bookmaker

Nel prossimo calciomercato della Roma la chiave di tutto sarà la scelta dell’allenatore che verrà effettuato dal presidente Dan Friedkin.

La situazione è al momento sicuramente non definita. Paulo Fonseca ha fatto un buon lavoro, è ai quarti di Europa League e può lottare fino alla fine per la conquista del quarto posto. Anche se gli ultimi due ko hanno complicato sicuramente i piani di una squadra che ha dimostrato di non essere ancora in grado di duellare con le big della serie A. La conferma del portoghese, almeno per quanto riguarda il rinnovo automatico del contratto, è legata alla conquista di un piazzamento Champions. Ma ci sono tanti nomi in lizza per la panchina giallorossa del futuro e il più caldo continua a rimanere Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus passa da Parigi

LEGGI ANCHE –>Roma, occasione in Bundesliga: Pinto fiuta l’occasione

Calciomercato Roma, giallorossi in pole per Allegri secondo le quote

E che Allegri sia in pole position per guidare la Roma nella prossima stagione lo confermano anche le quote Snai, che sono cambiate rispetto soltanto a 24 ore fa. Ieri il Real Madrid aveva la quota più bassa (3), ma adesso in pole position c’è proprio la Roma. L’accordo tra giallorossi e Allegri è bancato a “solo” 3.50, rispetto al 5 di ieri. Crollano anche le quote relative ad un futuro del tecnico al Napoli, passate – come riporta Agipronews – da 15 a 4.50. Più indietro Juventus (5) e Real Madrid (7.5). Ad ogni modo tante piste aperte per un allenatore che non vede l’ora di rimettersi in gioco dopo due anni sabbatici.