Il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma è in bilico e la società ha trovato un sostituto: con lui anche il bomber

Continua il trend negativo della Roma contro le big e continuano le valutazioni della dirigenza sul futuro di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso quest’anno sta vivendo una stagione di alti e bassi, con nessuna vittoria ancora pervenuta con le squadre dall’ottava posizione in campionato in su. Questo ovviamente porta la società a contemplare una separazione a fine stagione, con diversi nomi in lizza per sostituirlo.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nome in pole position al momento sarebbe quello di Maurizio Sarri, ex allenatore della Juventus al momento senza squadra. Il tecnico di Figline avrebbe già pronta la prima richiesta, che sarebbe un grande bomber ben noto alla Serie A.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, Depay ha fatto la sua scelta

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, c’è il contatto: per la porta cambia tutto

Calciomercato Roma, Sarri l’erede di Fonseca: con lui anche Icardi

Non sarà solo quella dell’allenatore la questione da risolvere in casa Roma. Infatti i giallorossi dovranno anche cercare di rinforzare l’attacco, poiché l’addio di Edin Dzeko è sempre più probabile. In panchina secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il nome più quotato sarebbe quello di Maurizio Sarri, pronto a portare con sé un bomber.

Infatti la prima richiesta per l’attacco giallorosso sarebbe Mauro Icardi. L’attaccante argentino è al suo secondo anno con la maglia del PSG ed ha collezionato in questa stagione 19 presenze, mettendo a segno 7 gol e 6 assist. Al momento però quello di Icardi sembrerebbe non essere più un profilo fondamentale per la squadra parigina. Ecco dunque che la Roma potrebbe essere la nuova meta perfetta per essere assoluto protagonista insieme a quello che potrebbe essere il nuovo allenatore, Maurizio Sarri.