In questi giorni tiene banco in casa Roma ancora il toto allenatore. Chi siederà sulla panchina giallorossa a partire dalla prossima stagione lo si saprà solamente a ridosso, o addirittura dopo, il termine della stagione. Il silenzio dei Friedkin è molto chiaro, ma la loro selezione, così come è stata per Tiago Pinto, la stanno facendo senza tanti proclami. Insomma non si faranno trovare impreparati. Da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri, passando per l’ultima idea Julian Nagelsmann. Sarà una scelta difficile, ma forse la più giusta da fare, in attesa di capire che ne sarà della Roma di Paulo Fonseca in termini di obiettivi e risultati stagionali.

Calciomercato Roma, incontro Allegri-Friedkin

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ rivela un importante retroscena avvenuto lo scorso 3 ottobre, quando da un’idea di Guido Fienga, è avvenuto un incontro tra Ryan Friedkin e Massimiliano Allegri a Udine, in occasione di Udinese-Roma, vinta dai giallorossi per 1-0. Dall’altra parte ci sarebbe la preferenza da parte della proprietà statunitense di Julian Nagelsmann, giovane allenatore del Lipsia che è entrato anche in orbita Bayern Monaco, con i tedeschi che progettano le stagioni successive con largo anticipo rispetto a molti altri top club europei. In questo momento però Max resta la strada più praticabile, così come quella che porta a Maurizio Sarri, candidatura portata avanti dal suo agente Fali Ramadani. Dunque, la voglia di allenare di Allegri, al momento, ha tre opzioni: Roma, Napoli e Nazionale. L’ex di Cagliari, Milan e Juventusnon ne fa una questione di soldi, ma di progetto, magari con un bonus per la crescita della squadra. Il casting è iniziato da tempo, ma potrebbe presto avvicinarsi ai titoli di coda.