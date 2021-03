Nel futuro di Paulo Fonseca molto probabilmente non ci sarà la Roma, anche in caso di possibile qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League. Il casting dei Friedkin, assistiti dal general manager Tiago Pinto, è iniziato e tutti gli indizi porterebbero ad uno tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, con il possibile outsider Julian Nagelsmann. Per quanto riguada l’allenatore portoghese nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento di Napoli, in Italia, e Benfica o Porto in Portogallo, oltre al timido interesse del Milan nell’estate scorsa.

Calciomercato Roma, futuro Fonseca

Sull’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Tempo’, ci sarebbe anche un altro interesse in Serie A e ben due altre squadre all’estero. Potrebbe fare la fine di Luciano Spalletti, ovvero un’esperienza in Russia con lo Zenit San Pietroburgo, oppure in Repubblica Ceca, dove lo Slavia Praga monitora l’evoluzione del suo futuro. Infine nel massimo campionato italiano di calcio c’è da registrare l’interesse della Fiorentina, che oggi ha visto rassegnare le dimissioni del suo allenatore Cesare Prandelli, per il ritorno di Giuseppe Iachini in panchina. Insomma settimane roventi per decidere il futuro allenatore della Roma, ma anche il destino di Paulo Fonseca.