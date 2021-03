Calciomercato Roma, ostacolo Juventus: c’è il ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, ostacolo Juventus per il suo arrivo: secondo il giornalista Fabrizio Biasin il ritorno in bianconero di Massimiliano Allegri è un’ipotesi sempre più concreta.

La sosta per le partite delle nazionali per i gironi di qualificazione ai Mondiali del 2022 mettono inevitabilmente in primo piano il calciomercato in questi giorni di pausa per la Serie A. E la brutta sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli per un posto nella prossima Champions League ha messo sempre più in discussione il futuro dell’allenatore Paulo Fonseca.

I nomi principali dei possibili successori sono ormai noti: Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Julian Nagelsmann sono i più gettonati. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere e da un giorno all’altro potrebbero arrivare clamorosi colpi di scena.

In particolare per quanto riguarda Allegri le voci sul suo futuro sono parecchie. Domenica è tornato a parlare ai microfoni di Sky e la sua intervista è stata passata ai raggi X dalla stampa italiana. E c’è chi nelle ultime ore si è sbilanciato sul suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, incontro con i Friedkin a Udine | Il retroscena

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il nuovo allenatore ha scelto il portiere

Calciomercato Roma, per Biasin Allegri è più vicino alla Juventus

Secondo il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto oggi pomeriggio in diretta radio nel corso di “Tutti Convocati”, trasmissione di Radio 24, il futuro di Allegri potrebbe legarsi nuovamente alla Juventus.

“Allegri secondo me ha tante possibilità di tornare alla Juventus ora. Ricordiamoci che vuole almeno i sui 7 milioni per stagione e non tutte le squadre possono permettersi questo ingaggio”.

In realtà secondo quanto riferito da Eleonora Trotta di “Calciomercato.it“, un eventuale accordo con la Roma potrebbe chiudersi intorno ai 5 milioni di euro. E i motivi per credere che un suo ritorno alla Juventus sia complicato sono parecchi. A giugno, o chissà anche prima, si scoprirà finalmente il futuro di Massimiliano Allegri, rimasto ai box per due stagioni consecutive e desideroso di tornare in gioco al più presto.