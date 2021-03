By

Il bomber della Roma, Edin Dzeko, ha accusato un problema contro il Napoli ed ha svolto una risonanza: svelati i risultati

La Roma come sempre continua ad avere un brutto rapporto con l’infermeria. Infatti quella giallorossa è spesso colma di giocatori infortunati. Al momento ad essere fuori per infortunio sono Jordan Veretout, Henrik Mkitharyan, Bryan Cristante, Chris Smalling e il lungo degente Nicolò Zaniolo.

Nell’ultima partita persa contro il Napoli anche il bomber Edin Dzeko, uscendo dal campo al minuto 67′ ha accusato un fastidio al flessore. Così l’attaccante giallorosso appena arrivato in Bosnia si è sottoposto ad una risonanza magnetica per capire l’entità del fastidio e vedere se fosse qualcosa di più importante. In queste ore sono arrivati i risultati dell’esame svolto.

Roma, nessun problema per Edin Dzeko: giocherà con la Bosnia

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ il bomber giallorosso non ha riportato nessun infortunio e dunque allarme rientrato in casa Roma. Per questo motivo Dzeko domani sera potrà giocare con la propria Nazionale nella prima partita di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, dove la Bosnia affronterà la Finlandia a Helsinki.