Porte girevoli in casa Roma, ma non solo. Pau Lopez, Antonio Mirante e Daniel Fuzato, ai quali potrebbe aggiungersi anche Robin Olsen. Partiamo da quest’ultimo, che è attualmente in prestito all’Everton di Carlo Ancelotti, il quale più volte ha detto che avrebbe l’intenzione di riscattare lo svedese, anche se il suo futuro è ancora incerto. Stesso dubbio sul portiere ad oggi titolare nella Roma, ovvero lo spagnolo. Ultimamente sembrava stesse convincendo, ma la prestazione negativa contro il Napoli, soprattutto reo di essersi posizionato male sul primo gol dei partenopei su punizione di Mertens, ha fatto riemergere fuori tutte le critiche dei mesi scorsi. Per quanto riguarda Mirante, invece, non ci sono novità del suo possibile rinnovo con la Roma in merito al suo contratto in scadenza a fine stagione.

Calciomercato Roma, le ultime su Gollini

Intanto come riportato dal giornalista di ‘Calciomercato.it‘, Daniele Trecca, in una diretta su ‘SportCorner.net’ la società giallorossa monitora con molta attenzione le evoluzioni in casa Atalanta di Pierluigi Gollini, ormai ai ferri corti con Gian Piero Gasperini, il quale ha puntato soprattutto su Sportiello nell’ultimo periodo della stagione. Proprio in queste ore la Roma ha incontrato l’agente di Gianluca Mancini e di Bryan Cristante, Giuseppe Riso, che assiste anche l’estremo difensore italiano classe ’95. Visti gli ottimi rapporti tra le parti potrebbe anche diventare l’obiettivo numero uno tra i pali, con le alternative che restano Juan Musso, Alessio Cragno e Marco Silvestri.