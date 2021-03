La Roma nella prossima stagione avrà certamente bisogno di una nuova punta: si guarda nuovamente nel Real Madrid

Pausa per gli impegni delle Nazionali che permette alla Roma di poter sperare di recuperare qualche giocatore per la ripartenza del campionato. Inoltre sarà possibile per la società giallorossa ampliare la ricerca e l’osservazione di nuovi giocatori da mettere nel mirino per la prossima stagione. Sicuramente bisognerà trovare una nuova punta, visto che l’addio di Edin Dzeko a fine stagione è sempre più probabile dopo i fatti successi un paio di mesi fai, che rischiarono di vedere il suo addio già a gennaio.

Così la società romanista per trovare il possibile sostituto mette gli occhi in Spagna, ancora una volta nel Real Madrid, club da dove è arrivato in prestito biennale Borja Mayoral. Nel mirino un attaccante che interessa anche al Milan.

Calciomercato Roma, cercasi attaccante: Jovic nel mirino

Sempre più probabile l’addio di Edin Dzeko a fine stagione. Il bomber giallorosso dopo la lite di gennaio con Fonseca sembrerebbe non aver mai ricucito totalmente il rapporto con l’ambiente romanista, e dunque a giugno potrebbe arrivare il momento giusto per dire addio alla capitale, dopo che nella sessione invernale di calciomercato era stato vicinissimo alla Juventus.

Così iniziano i casting per trovare un altro attaccante da portare nella rosa giallorossa. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.com’, la Roma sembrerebbe aver messo nel mirino Luka Jovic. L’attaccante al momento si trova in prestito all’Eintracht Francoforte, sua ex squadra prima di passare al Real Madrid, e fino ad ora ha collezionato 11 presenze, mettendo a segno 3 gol e un assist. Secondo il sito spagnolo la Roma potrebbe sfruttare i buoni rapporti con i ‘Blancos’ dopo l’affare per il trasferimento di Borja Mayoral. L’attaccante serbo sarebbe valutato circa 20 milioni e sulle sue tracce c’è da tempo anche il Milan.