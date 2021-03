Calciomercato Roma, offerta respinta: il Milan pronto al sorpasso

Il periodo di sosta del campionato è una buona occasione per focalizzare l’attenzione sulle possibili future mosse del calciomercato della Roma.

Non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza americana proverà a regalare alla Roma altre pedine importanti per essere protagonisti in Italia e in Europa. Si dovrà sciogliere prima il nodo relativo al tecnico, ma nel frattempo Pinto e il suo staff proveranno a stringere il cerchio sui possibili obiettivi per il futuro. E uno di questi è Paul Mukairu, esterno offensivo nigeriano classe 2000 che è di proprietà dell’Antalyaspor, squadra turca, ma gioca in Belgio nell’Anderlecht in prestito. Proprio questa esperienza gli sta regalando grande visibilità e sono diversi i club che hanno posato gli occhi su di lui.

Calciomercato Roma, respinta l’offerta per Mukairu: Milan pronto all’assalto

Come ha riportato Calciomercato.it, la Roma si sarebbe già mossa per portare nella capitale questo giovane talento, mettendo sul piatto una somma di 4.5 milioni di euro. Una offerta che però sarebbe sdtata respinta dall’Antalyaspor che punta quantomeno a incassare la clausola di rescissione del calciatore, fissata a sei milioni di euro. O magari anche di più, visto che per Mukairu è pronta una vera e propria asta. E’ soprattutto il Milan pronto a farsi avanti, forse il rivale più pericoloso. Sulle sue tracce ci sarebbero però pure Psv Eindhoven e Bayer Leverkusen.