Calciomercato Roma, senza il rinnovo può arrivare a costo zero

Il prossimo calciomercato della Roma sarà molto importante per capire le ambizioni di una squadra che ha voglia di essere protagonista anche in Europa.

La nuova proprietà americana ha progetti importanti e di sicuro non lesinerà sforzi per allestire una rosa sempre più importante e competitiva. Ogni valutazione sull’attuale rosa sarà fatta alla fine di questa stagione, ma nel frattempo si deve iniziare a pensare su quelli che potrebbero essere i colpi da mettere a segno durante l’estate. E sta tornando “di moda” un calciatore che anche in passato è stato più volte accostato ai giallorossi. Anche se alla fine è rimasto sempre nella sua attuale squadra di club. Stiamo parlando del difensore del Real Madrid Nacho Fernandez.

Calciomercato Roma, Nacho vorrebbe rimanere al Real ma…

A 31 anni Nacho è un giocatore importante per Zidane, tant’è che nel Real Madrid lo sta schierando con continuità e in più ruoli. Il suo accordo però con il club spagnolo scadrà il prossimo 30 giugno e non si è ancora parlato del rinnovo. La volontà del calciatore è chiara, quella di rimanere ancora al Real per continuare la sua carriera con le merengues. Ma se non arriverà il rinnovo dovrà guardarsi attorno. E come riporta anche AS, per lui è sempre interessata proprio la Roma, che però dovrebbe fare i conti con altre due grandi squadre come la Juventus e il Liverpool, a caccia di innesti per la propria retroguardia.