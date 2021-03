Edin Dzeko e Borja Mayoral, su questi due la Roma dovrà fare una scelta nella prossima sessione di calciomercato. Questa decisione quasi sicuramente sarà presa da colui che siederà sulla panchina giallorossa a partire dalla prossima stagione. Difficile che rimanga Paulo Fonseca, ed ecco che chi arriverà al suo posto deciderà anche l’attaccante (o gli attaccanti, dipenderà dal modulo) titolare. Intanto arrivano indiscrezioni su possibili nuovi arrivi proprio nel reparto offensivo giallorosso. Uno di questi potrebbe essere Patson Daka, centravanti del Salisburgo.

Calciomercato Roma, obiettivo Patson Daka

Classe 1998, nazionalità del Gambia, in questa stadione con la squadra austriaca ha totalizzato 27 reti in 31 presenze (20 gol dei quali in campionato, 5 in coppa nazionale e 2 nelle qualificazioni di Champions League). Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira anche la Roma avrebbe messo gli occhi su di lui, ma non sarà semplice vista la folta concorrenza. Infatti su Daka ci sono anche Siviglia (consigliato dall’ex attaccante Kanoute), il Liverpool in Premier League e anche il Lipsia, da non sottovalutare avendo anch’egli la stessa proprietà Red Bull, seppur due board completamente differenti.