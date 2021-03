Calciomercato Roma, Sconcerti rincara la dose: “Andrà in giallorosso”

Calciomercato Roma, Sconcerti rincara la dose sul prossimo allenatore gialloroso. Il giornalista è sicuro del futuro in panchina.

Mario Sconcerti rincara la dose. E il giornalista è sicuro che il prossimo allenatore della Roma sarà lui. Quello che in questo momento sarebbe il più gradito dentro la piazza giallorossa. Intervenuto radiofonicamente a Tmw, l’editorialista del Corriere della Sera, che in passato si era espresso sicuro di quello che dichiarava, ha spiegato.

”Secondo me Allegri va alla Roma. Anche se in questo momento non ho certezze su questo”. Il borsino del calciomercato ormai vede in lizza solamente due nomi. Oltre ad Allegri anche Sarri, ma ormai, quasi tutte le voci che vengono raccolto, indicano il livornese come prossimo allenatore. E alla fine, qualcosa di vero, ci deve essere sicuramente.

Calciomercato Roma, sarà Allegri il prossimo tecnico

Quindi secondo Sconcerti non ci sono dubbi: Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico della Roma e prenderà il posto di Fonseca ormai a fine avventura a Trigoria. Se così fosse vorrebbe dire tanto. Soprattutto, oltre al fatto che il tecnico sarebbe sicuramente un valore aggiunto, anche che la Roma è pronta ad investire, in maniera importante sul mercato.

L’ex allenatore della Juventus si metterà in sella solamente davanti alla certezza di avere un progetto a lunga durata che garantisca continuità e possibilità di vincere. Con questa rosa, la Roma, non può certamente mirare a qualcosa in più che non sia un piazzamento Champions, inutile girarci intorno. E allora, con Allegri in panca, verranno presi dei provvedimenti anche sulla squadra. Aumenterebbe il tasso tecnico. La consapevolezza di poter raggiungere qualcosa d’importante, e il trainer potrebbe fare da traino per alcuni elementi che, anche avendo altre offerte, potrebbe decidere di sposare il progetto giallorosso.