Il prossimo calciomercato della Roma vedrà sulla lista dei partenti alcuni giocatori che non rientrano nei piani della società capitolina.

In uscita ci sono Juan Jesus e Bruno Peres, che andranno in scadenza di contratto. E anche Fazio potrebbe cambiare aria. C’è poi da capire quale sarà il futuro di Javier Pastore, che continua a rimanere un vero e proprio rebus. L’ex Palermo, a lungo infortunato, si è sottoposto la scorsa estate ad una operazione e da qualche settimana fa parte dell’elenco dei convocati di Paulo Fonseca. In campo, però, non si è mai visto. Almeno fino a questo punto della stagione.

Calciomercato Roma, Huracan-Pastore: nessuna trattativa

Secondo l'entourage di Javier #Pastore c'è lo "0% di possibilità" che il Flaco torni all'#Huracan: non esiste alcuna trattativa in corso e anzi le notizie emerse ultimamente strappano più di una risata. L'argentino ha un contratto con l'#ASRoma fino al 2023 da 3,5 mln netti annui pic.twitter.com/sYjCQWkLw2 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) March 24, 2021

Nei giorni scorsi si era ipotizzato un ritorno del fantasista argentino all’Huracan, in patria. Una ipotesi che però non sembra aver trovato conferme, come ha sottolineato il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora su Twitter. “Secondo l’entourage di Javier Pastore c’è lo “0% di possibilità” che il Flaco torni all’Huracan: non esiste alcuna trattativa in corso e anzi le notizie emerse ultimamente strappano più di una risata” ha scritto. Pastore è legato alla Roma ancora da un contratto lungo, fino al 2023, con un ingaggio di 3.5 milioni all’anno. In estate ad ogni modo non è da escludere che possa continuare altrove la sua carriera.