Calciomercato Roma, l’indiscrezione: “L’allenatore è stato già scelto”

Calciomercato Roma, secondo Mario Somma la società giallorossa ha già bloccato l’allenatore per la prossima stagione

Nell’ambiente giallorosso non si parla d’altro. Ormai è una continua caccia a chi sarà il prossimo allenatore della Roma. Con ogni probabilità Fonseca pagherà il fatto di non essere riuscito a vincere mai contro una grande. Anche se dovesse conquistare il posto Champions League, che si fa sempre più difficile, il portoghese lascerà alla fine della stagione.

E nella dialettica della radio romane ci è entrato anche Mario Somma: il tecnico, intervenuto a ReteSport, ha spiegato: “So da fonte attendibilissima che la Roma ha già scelto e bloccato il nuovo allenatore per la prossima stagione”. Non si sbilancia sul nome. Ma entra nel dettaglio delle parole dette d Allegri.

Calciomercato Roma, Allegri non andrà alla Juve

”Da come ha parlato – ha poi continuato Somma – no andrà alla Juventus. E non andrà nemmeno all’estero. Se resta in Italia la Roma è sicuramente l’opzione in pole”. Allegri, Allegri e solo Allegri. I tifosi della Roma vedono nell’ex allenatore di Cagliari, Milan e Juventus, l’unico in grado di poter risollevare le sorti della squadra giallorossa.

Fonseca è ormai al capolinea e alla fine del campionato verrà ringraziato per il lavoro svolto ma non sarà più lui a guidare i giallorossi. E le voci, costanti, renderanno l’aria elettrica da qui al momento in cui non verrà ufficializzata la nuova scelta. I Friedkin, insieme a Tiago Pinto, sfogliano la margherita. E avranno tempo e modo per fare le proprie scelte. Che dovrà essere oculata e soprattutto, qualunque essa sia, dovrà essere accompagnata anche da un’importante campagna acquisti che vada a rinforzare la rosa giallorossa. Che deve essere puntellata in alcuni reparti. E parliamo sicuramente del portiere e del centravanti.