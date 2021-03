La Roma è già al lavoro per la prossima sessione di calciomercato estiva: si guarda in Spagna dove un attaccante è in uscita

La stagione è ancora lunga, ma bisogna mettersi in moto sin da ora per cercare nuovi rinforzi per la prossima stagione. Infatti la Roma sta iniziando a pianificare il futuro della rosa, cercando di capire su quali elementi puntare anche nella prossima stagione. Tra i tanti reparti da migliorare sicuramente c’è l’attacco, dove a fine anno potrebbero arrivare diversi addii.

A finire nel mirino del general manager della Roma sembrerebbe essere un attaccante che non sta vivendo un periodo particolarmente redditizio in Spagna, e il club a fine stagione potrebbe pensare di metterlo in vendita. Oltre alla Roma però su di lui c’è anche la Juventus.

Calciomercato Roma, obiettivo Guedes: sfida alla Juventus

Una Roma forse da rivoluzionare a fine stagione per tornare competitivi in Italia e in Europa. Al momento sono diverse le incognite per la prossima stagione, a partire dalla panchina fino agli interpreti nella rosa. In una squadra con diverse lacune sicuramente bisognerà rinforzare l’attacco, che potrà vedere diverse partenze.

Così gli occhi giallorossi si spostano in Spagna, precisamente nel Valencia. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, la Roma sarebbe interessata all’attaccante Gonzalo Guedes. Il portoghese sembrerebbe essere in uscita dal club spagnolo, che vorrebbe cercare di fare cassa con la sua vendita. In questa stagione il giocatore, che gioca prevalentemente esterno sinistro, adattabile anche a destra, ha collezionato 24 presenze, mettendo a segno 4 gol e 3 assist. Guedes sarebbe valutato circa 30 milioni di euro, ma la Roma non sarebbe l’unica italiana interessata. Infatti sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus, con la quale dunque si aprirà la sfida per il classe 1996 portoghese.