Roma, c’è l’ok: il piano di Zaniolo per tornare in campo

In questo periodo di sosta del campionato non si ferma comunque l’attività della Roma. Ci sono giocatori impegnati in nazionale e altri che lavorano a Trigoria.

E c’è anche chi ha una voglia matta di riprendersi il tempo perso ed essere ancora protagonista in serie A e in Europa. La fortuna gli ha voltato le spalle nel 2020, con due seri infortuni e tanto lavoro per recuperare il più presto possibile. Parliamo ovviamente di Nicolò Zaniolo che non vede l’ora di tornare in campo con la maglia della Roma. La speranza del campione della Roma è quella di poter giocare le ultime partite della stagione in corso, magari anche di andare agli Europei con l’Italia di Mancini. Anche se la concorrenza è tanta e non ci sarà alcuna fretta riguardo il suo recupero.

Roma, per Zaniolo ok al rientro: Primavera e poi prima squadra

#Zaniolo domani non volerà più in Austria dal prof. Fink. Ha già avuto l’ok per procedere all’ultima fase del recupero. Via ai cambi di direzione, scatti e tiri in porta: il 10 aprile giocherá con la Primavera contro la Fiorentina. Poi il ritorno in prima squadra. #ASRoma pic.twitter.com/6JzCtQhc4r — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) March 24, 2021

Come ha riportato su Twitter il giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi, per Zaniolo è arrivato il tanto sospirato ok dal professore Fink, il via libera per entrare nella fase finale e più importante del suo recupero. Dunque per il numero 22 la data da appuntare sul calendario è quella del prossimo 10 aprile, quando potrebbe scendere in campo con la Primavera di Alberto De Rossi contro la Fiorentina. Un test per valutare le sue condizioni, primo step per un graduale ritorno in prima squadra. Con la speranza di essere protagonista fin da subito e di magari convincere in extremis Mancini a portarlo agli Europei.