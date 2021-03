Calciomercato Roma, Bucchi ha una certezza su Allegri

In estate sicuramente il calciomercato della Roma sarà bollente, con tante scelte importanti da effettuare da parte della dirigenza giallorossa.

Il nodo principale da sciogliere è inevitabilmente quello legato alla scelta dell’allenatore. La conferma di Paulo Fonseca non è affatto scontata e ormai da mesi si parla con insistenza dell’approdo di uno tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Il futuro di quest’ultimo è davvero un rebus. Sono tanti i club interessati a lui, si ipotizza anche un ritorno alla Juventus, ma tanti tifosi della Roma si augurano che possa essere lui a portare al club capitolino quel dna vincente che manca da tempo. Del suo futuro ha parlato Christian Bucchi, ex attaccante e ex allenatore di Benevento e Empoli.

Calciomercato Roma, le parole di Bucchi su Allegri

“Allegri ha una voglia incredibile di tornare e credo che possa essere ingolosito da qualche situazione dove da alcuni anni non si vince, come Napoli e Roma” ha detto l’ex tecnico del Sassuolo ai microfoni di CMIT TV. “Un accordo solo con la Champions? Credo che sia importante, vero, ma se la Roma gli proponesse un contratto di tre anni con un progetto a step, che non prevede una vittoria immediata, ma prima attraverso la qualificazione in Champions e così via, accetterebbe. Per lui vincere a Roma sarebbe sicuramente diverso” ha detto Bucchi.