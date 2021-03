La Roma è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione e sembrerebbe aver trovato la soluzione perfetta: arriva l’agente

Manca ancora molto alla fine della stagione, ma bisogna iniziare a tirare le somme per capire su quali zone del campo intervenire a fine stagione sul mercato. Di sicuro non saranno pochi i cambiamenti per la prossima stagione nella Roma, e uno di questi potrebbe essere il portiere titolare, e non solo. Infatti oltre all’addio quasi certo di Antonio Mirante, anche la posizione di Pau Lopez è in bilico.

Le prestazioni dello spagnolo, soprattutto dopo la partita con il Napoli, continuano a non convincere, e a giugno molto probabilmente si procederà con la cessione e la sostituzione. Così la Roma è già alla ricerca di un nuovo portiere a cui affidare i pali nella prossima stagione. Un nome sembrerebbe salire tra i preferiti, con l’agente che è atteso in città.

Calciomercato Roma, salgono le quotazioni di Cragno: agente atteso in città

Cercasi portiere in casa Roma per la prossima stagione. Infatti la società giallorossa a fine stagione potrebbe decidere di vendere Pau Lopez, che ancora non convince tra i pali. Così i nomi sondati fino ad oggi sono molti e tutti in Serie A, come Gollini, Musso, Silvestri, e infine Cragno.

Proprio il portiere del Cagliari potrebbe risultare come scelta definitiva per la prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il portiere della squadra sarda a fine stagione potrebbe finalmente compiere il grande salto passando in una big, e tra le interessate c’è proprio la Roma. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è particolarmente affezionato all’estremo difensore e si impegnerà per assecondare le sue richieste qualora volesse partire. Così la Roma è vigile e nelle prossime settimane proprio nella capitale potrebbe sbarcare l’agente di Cragno, Graziano Battistini, per parlare del proprio assistito con il club giallorosso. Questo per la Roma sarebbe un primo acquisto importante da cui partire per formare la rosa della prossima stagione.