Calciomercato Roma, 30 milioni di euro per il nuovo allenatore

Nel prossimo calciomercato della Roma la chiave più importante sarà relativa alla scelta del nuovo allenatore da parte della dirigenza.

Le possibilità che Paulo Fonseca rimanga anche per la prossima stagione alla guida della Roma sono legate essenzialmente alla conquista del quarto posto e dunque del piazzamento Champions League. Le alternative non mancano di certo e i nomi di Sarri e Allegri ormai da tempo aleggiano sulla capitale. Come ha riportato questa mattina Il Corriere dello Sport, però, la volontà del gm Tiago Pinto è quella di affidarsi eventualmente di nuovo ad un tecnico straniero. Difficile arrivare a Nagelsmann, ora in lizza ci sarebbe anche Amorim. Il tecnico portoghese sta vincendo il campionato con lo Sporting Lisbona contro i pronostici e ci sarebbe anche lui tra le opzioni per la Roma.

Calciomercato Roma, 30 milioni la clausola di Amorim

Si sta parlando molto di Rubén #Amorim nelle ultime ore come nuovo allenatore dell'#ASRoma. Il tecnico portoghese sta trattando l'adeguamento contrattuale con lo #Sporting. C'è una clausola pesante per la sua "liberazione": 30 milioni! @Teleradiostereo pic.twitter.com/nupECDutop — Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) March 25, 2021

Il suo trasferimento in Italia però appare davvero molto complicato. Come ha riportato però il giornalista di Teleradiostereo Flavio Tassotti su Twitter, il tecnico dello Sporting sta trattando un adeguamento contrattuale con il suo attuale club e ci sarebbe una clausola per “lasciarlo partire” di 30 milioni di euro. Sicuramente una somma alta che testimonia come i biancoverdi di Lisbona lo vogliano blindare.