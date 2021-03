Calciomercato Roma, in Svezia per l’erede di Dzeko: richiesta folle

Calciomercato Roma, Tiago Pinto va alla ricerca dell’erede di Dzeko in Svezia. Ma la richiesta al momento è folle: si rimane vigili

Appurata ormai la partenza di Dzeko alla fine della stagione, Tiago Pinto si sta muovendo per cercare l’erede dell’attaccante bosniaco che dovrà guidare l’attacco giallorosso nella prossima stagione. Diversi i nomi che fino al momento sono circolati. Ma nelle ultime ore s’è fatta strada la pista che porta al campionato danese.

Secondo il portale fotbolldirekt.se infatti, la società giallorossa avrebbe messo gli occhi sull’attaccante 21enne in forza all’ IFK Norrköping Sead Haksabanovic: la richiesta però è spropositata. La società svedese chiede 50 milioni di euro per il cartellino. Una cifra fuori mercato per un calciatore che comunque, nei top 5 campionati europei, non ha mai giocato e non ha fatto vedere nulla di così importante da meritare questo tipo d’investimento.

Calciomercato Roma, su Haksabanovic anche l’Atalanta

E ci sarebbe anche la società di Percassi sul calciatore: ma anche l’Atalanta non vorrebbe minimamente pagare la cifra che è stata al momento richiesta. Sul 21enne comunque ci sarebbe anche il Club Brugge. E, delle conferme che il giovane lascerà alla fine della stagione il campionato svedese, arrivano anche dal direttore sportivo del club, che ha spiegato che potrebbe presto cambiare aria: l’obiettivo, nemmeno velato, è quello di scatenare un’asta attorno alle prestazioni dell’attaccante.

Tiago Pinto, di conseguenza, rimane vigile. Anche se la richiesta è davvero folle. Cercherà di capire il general manager giallorosse se ci sono davvero le possibilità di prenderlo – anche inserendo magari qualche contropartita tecnica, ma è assai difficile – senza sborsare la cifra sparata dalla società Nord Europea.