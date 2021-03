Roma pronta a cercare rinforzi per la prossima stagione: uno degli obiettivi è in casa Napoli, ma sarà corsa a tre

La stagione si avvicina alla fine e la Roma inizia a pensare al futuro della squadra. I risultati fino ad ora hanno visto alti e bassi preoccupanti, e la rincorsa al quarto posto si è ormai tremendamente complicata. Così la rivoluzione potrebbe partire in primis dalla panchina, e poi da uno dei ruoli fondamentali, il portiere. Il destino di Pau Lopez infatti sembrerebbe essere lontano dalla capitale, soprattutto dopo le tante critiche ricevute per gli errori contro il Napoli.

In lizza per sostituirlo ci sono diversi portieri, ed uno di questi è Alex Meret, estremo difensore del Napoli. Il portiere dei partenopei potrebbe essere uno degli obiettivi principali per la prossima stagione, ma bisognerà fare i conti con altri due club.

Calciomercato Roma, Meret vuole partire: sfida a Everton e Inter

Roma in cerca di un portiere per la prossima stagione. Il destino di Pau Lopez sembrerebbe essere ormai segnato, e partono così i casting per la porta in vista della prossima stagione. Tra i tanti nomi presi in considerazione c’è anche quello di Alex Meret, portiere del Napoli rilegato a secondo di David Ospina.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ per lui sarebbero due gli scenari previsti. Il primo è quello che porta alla permanenza al Napoli in caso di addio di Gattuso, visto l’investimento di 25 milioni per prelevarlo dall’Udinese. L’altro invece è la partenza, visto che per riconquistare posizioni nelle gerarchie della Nazionale Meret avrà bisogno di giocare. In caso di addio sulle sue tracce continua ad esserci la Roma, che già lo aveva cercato in passato, ma questa volta il portiere potrebbe insistere per l’addio. Ma i giallorossi non sarebbero gli unici su di lui. Infatti Meret vanta l’interesse anche dell’Everton, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Ancelotti, e dell’Inter, alla continua ricerca di un erede di Handanovic tra i pali. Dunque potrebbe essere sfida a tre per il portiere che spera di rientrare presto nei primi posti delle gerarchie della Nazionale.