Calciomercato Roma, attesa Mkhitaryan: futuro in dubbio

Il calciomercato della Roma è in pieno fermento. Oltre ad acquisti e cessioni si dovrà cercare di tenersi stretti i gioielli che fanno parte della rosa.

Non ci sono problemi per quanto riguarda assi come Zaniolo o come Pellegrini, atteso a breve al rinnovo contrattuale che lo porterà ad essere una bandiera giallorossa. Ci sono però altri casi che il dg Tiago Pinto dovrà risolvere al più presto. E uno di questi riguarda Henrick Mkhitaryan, giocatore fondamentale per i giallorossi in questa stagione. L’armeno, al suo secondo anno nella capitale, abbina gol e assist, per esperienza è uno dei leader della squadra. Ed è logico che, anche se ha già superato i trent’anni, la Roma voglia puntare su di lui anche per il futuro.

Calciomercato Roma, a fine stagione la risposta di Mkhitaryan

Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, al momento non ci sono indicazioni riguardo la volontà del calciatore ex Arsenal e United. Mkhitaryan ha già raggiunto le 25 presenze stagionali, un traguardo che hanno fatto scattare l’opzione per un rinnovo biennale dell’accordo. L’ultima parola però spetta al trequartista e, sottolinea il quotidiano, per adesso non arrivano risposte nè da lui nè dal suo agente Mino Raiola. La conquista del quarto posto e dunque un futuro anche in Champions sarebbero senz’altro un motivo in più per rimanere. Se ne riparlerà a fine stagione.