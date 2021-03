Calciomercato Roma, richiesta Simeone: l’Atletico Madrid prepara l’assalto

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid sarebbe pronto all’assalto del gioiello giallorosso: precisa richiesta di Simeone alla società

Attenta Roma, l’Atletico Madrid sarebbe pronto ad assaltare la società giallorossa per portare in Spagna il gioiellino. Parliamo di Gonzalo Villar, impegnato in questo momento con la Nazionale nell’Europeo Under 21 (in gol al debutto ieri) che sarebbe entrato nel mirino dell’allenatore argentino per la prossima stagione.

La notizia è riportata dal portale fichajes.net, attento ai movimenti di mercato spagnoli, che confermerebbe la richiesta dell’allenatore: vuole alzare il livello qualitativo del proprio centrocampo per riuscire ad andare avanti in Champions League e, soprattutto, ripetere la stagione in Liga. I Colchoneros, primi al momento, hanno voglia anche l’anno prossimo di giocarsi la stagione fino alla fine. E per farlo hanno bisogno di qualità in mezzo al campo. Tutti gli esperimenti fino al momento cercati da Simeone, sono falliti, sottolineano in Spagna.

Calciomercato Roma, Atletico all’assalto di Villar

Simeone, attirato dalle prestazioni di Villar in maglia giallorossa, avrebbe fatto espressamente richiesta alla società spagnola di cercare di prendere il 23enne centrocampista. Fonseca sta utilizzando Villar con continuità e lui sta dimostrando di avere delle caratteristiche importanti. Che fanno indubbiamente gola ai maggiori club europei.

Inoltre, la vetrina continentale che in questo momento è in corso di svolgimento, potrebbe aumentare l’interesse nei confronti dello spagnolo, subito decisivo ieri con una rete e con una prestazione sicuramente da incorniciare. Nonostante le pressioni però, Pinto non ha minimamente l’intenzione di cedere Villar. La Roma ha deciso di dargli le chiavi del centrocampo anche per il futuro.