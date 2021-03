Calciomercato Roma, Icardi sì ma ad una condizione

I tifosi sognano grandi colpi nel prossimo calciomercato della Roma, soprattutto un rinforzo in attacco che possa fare la differenza in serie A.

Alla fine di questa stagione infatti dovrebbe partire Edin Dzeko, centravanti più volte vicino alla cessione ma comunque capace di scrivere il suo nome a suon di gol nella storia del club. Che cercherà un sostituto all’altezza, un calciatore che possa lasciare il segno nella capitale. Un nome importante tra le opzioni è quello di Mauro Icardi. L’attaccante a fine stagione lascerà il Psg, visto che non è un titolare fisso e la società vuole risparmiare il suo ingaggio per cercare altri grandi campioni, Messi su tutti. Per l’ex Samp si profila un ritorno in serie A.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus passa da Parigi

LEGGI ANCHE –>Roma, occasione in Bundesliga: Pinto fiuta l’occasione

Calciomercato Roma, Icardi può arrivare ma in prestito

Come riporta Sportmediaset, sono due squadre italiane ad essere molto interessate alle prestazioni dell’attaccante argentino. La Juventus e la Roma. L’interesse dei bianconeri a dire il vero è un po’ scemato. E’ probabile un innesto in avanti, ma ci si pone l’interrogativo sull’integrazione in gruppo dell’ex calciatore dell’Inter. I giallorossi invece sarebbero ben felici di accogliere Icardi come sostituto di Dzeko, in partenza, ma devono fare i conti con l’ingaggio importante del calciatore e anche con il prezzo del suo cartellino. L’operazione semmai potrebbe essere conclusa con un prestito con diritto di riscatto, opzione sicuramente più gradita per le casse giallorosse.