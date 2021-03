La Roma continua a cercare un portiere per la prossima stagione e torna a guardare in Premier League: ritorno di fiamma

Porte girevoli nella prossima sessione di calciomercato estiva. Infatti diverse squadre a ricorreranno alla finestra per i trasferimenti per cercare un nuovo portiere, e tra queste c’è anche la Roma. I giallorossi continuano a non avere piena fiducia in Pau Lopez, che soprattutto nelle ultime partite ha mostrato evidenti lacune. Così il portiere spagnolo nella prossima stagione potrebbe tornare a giocare in Spagna, con la Roma già al lavoro per trovare un erede.

Sono diversi i profili che Tiago Pinto e la società giallorossa hanno messo nel mirino, ma ora spunta una nuova ipotesi dalla Premier League. La Roma già in passato aveva messo gli occhi su questo portiere, ed ora torna a pensarci seriamente.

Calciomercato Roma, erede Pau Lopez: ipotesi Areola

Il futuro tra i pali della Roma è una delle tante incertezze per la prossima stagione. Infatti la squadra giallorossa dovrà sciogliere diversi nodi, tra cui anche quello dell’allenatore. Per quanto riguarda il campo però, la porta quasi sicuramente subirà un ampio cambiamento.

Infatti sia Pau Lopez che Antonio Mirante sono sempre più vicini all’addio. Lo spagnolo nei suoi due anni alla Roma non è riuscito a convincere a pieno, mentre Mirante è in scadenza di contratto e le possibilità di rinnovo sono minime, se non nulle. Nel frattempo la società è già alla ricerca di un nuovo portiere, e secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, un altro nome inserito in lista sarebbe quello di Alphonse Areola. L’estremo difensore del Fulham, ma di proprietà del PSG già tre anni fa fu sondato dalla Roma, senza però poi finalizzare l’affare. Ora il francese torna ad essere nel mirino dei giallorossi e sarebbe valutato intorno ai 15 milioni di euro. Un nome interessante che potrebbe portare alla Roma quella sicurezza che manca ormai da tempo.