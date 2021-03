Calciomercato Roma, due opzioni per la fascia sinistra

Calciomercato Roma, sono due le opzioni per la fascia sinistra. Sugli esterni ci saranno degli interventi vista anche la partenza di Bruno Peres.

Sono due gli elementi che la Roma starebbe valutando per la corsia mancina. Soprattutto perché Bruno Peres partirà, ma anche perché la società giallorossa starebbe facendo anche delle valutazioni per Calafiori, che potrebbe essere ceduto in prestito per riuscire a mettere a referto qualche presenza.

Sicuramente qualcuno arriverà, anche per dare un po’ di respiro, quando ne avrà bisogno, a Spinazzola, che è l’unico ad essere impiegato con una certa regolarità in quella zona di campo. Nel contesto poi non è da mettere in secondo piano che anche Santon, dovrebbe fare le valigie: ok che l’esterno non si è quasi mai visto in questa stagione, ma sicuramente è una delle alternative.

Calciomercato Roma, i due obiettivi

Si è parlato spesso, anche prima di oggi, di Nuno Tavares, esterno del Benfica che Tiago Pinto conosce molto bene. La Roma sta confermando il proprio interesse – spiega la Gazzetta dello Sport – e potrebbe decidere di fare l’allungo decisivo nella trattativa. Ma, oltre al mercato estero, viene preso in considerazione anche quello italiano. Ed ecco che nasce la seconda idea.

Che porta a Federico Dimarco, esterno in forza all’Hellas Verona ma che è ancora di proprietà dell’Inter. La società veneta però potrebbe riscattarlo per 10 milioni di euro per poi cercare di metterlo sul mercato e piazzarci una plusvalenza. È da tenere in considerazione anche che Dimarco ha come procuratore Riso, che è lo stesso di Cristante e Mancini, due pedine fondamentali nello scacchiere giallorosso. I rapporti quindi sono più che ottimi, e questo potrebbe agevolare una possibile trattativa.