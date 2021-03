Calciomercato Roma, nuovo duello con la Juventus

Rinnovare la rosa nel prossimo calciomercato. La Roma sa benissimo quali dovranno essere gli obiettivi per puntare sempre più in alto in Italia e in Europa.

Il nuovo gm Tiago Pinto ha il compito di allestire una squadra vincente, tenendo nello stesso tempo d’occhio il bilancio. E cercando di ringiovanire, per quanto possibile, un organico che ha diversi calciatori con più di 30 anni. In futuro Smalling e Mkhitaryan saranno chiamati ad essere gli uomini più esperti di una squadra che vuole crescere anno dopo anno. I futuri innesti dovranno essere calciatori affermati e vincenti, vero, ma bisogna anche guardare ai giovani che hanno ampi margini di crescita e che già ora possono essere importanti per la Roma.

Calciomercato Roma, braccio di ferro possibile per Gouiri

Come riporta Calciomercato.com, in Francia c’è un talento puro come Amine Gouiri che si sta mettendo in gran luce con la maglia del Nizza. Finora ha segnato 12 gol, trascinando la sua squadra e meritandosi la convocazione nella nazionale under 21 attualmente impegnata negli Europei. Classe 2000, il Nizza lo ha strappato al Lione la scorsa estate pagandolo 7 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita. Ora il suo valore è già aumentato di molto. E secondo il portale specializzato in Italia lo starebbero seguendo con attenzione Roma e Juventus. Pronte eventualmente a fiutare l’affare per portarlo in serie A.