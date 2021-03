Continua la ricerca della Roma di un erede per il possibile addio di Paulo Fonseca: incontro con l’agente del tecnico di Serie A

Futuro incerto in casa Roma per l’allenatore Paulo Fonseca. La stagione fino ad ora ha visto preoccupanti alti e bassi, che portano la società capitolina a riflettere sul futuro. Il punto di ritorno per il tecnico portoghese potrebbe arrivare con il mancato raggiungimento del quarto posto in campionato per la qualificazione in Champions League. E la strada al momento è molto in salita.

Così Tiago Pinto e la società giallorossa sono al lavoro per trovare un erede a cui affidare la panchina per la prossima stagione. Tra i tanti nomi fatti, in pole position continua ad esserci quello di Massimiliano Allegri. Ma ora spunta un nuovo nome dalla Serie A, e l’incontro con l’agente è già avvenuto.

Calciomercato Roma, Juric per il post Fonseca: incontro con l’agente avvenuto

Continuano i casting in casa Roma per trovare l’erede di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa. Il tecnico portoghese infatti è sempre più vicino all’addio, e la società capitolina inizia sin da ora a cercare un degno sostituto che possa aiutare la Roma a tornare grande.

Il nome in pole position è sempre quello di Massimiliano Allegri, ma ecco spuntare una nuova ipotesi intrigante dalla Serie A. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Tempo’, la Roma potrebbe pensare anche a Ivan Juric, allenatore che negli ultimi due anni ha fatto molto bene con il Verona. Negli ultimi giorni a Trigoria è arrivato Giuseppe Riso, procuratore di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, proprio per parlare del rinnovo del primo. Ma Riso è anche l’agente del mister Juric, quindi tutto potrebbe far pensare ad un sondaggio per il tecnico del Verona. Una soluzione che comunque potrebbe fare al caso proprio della Roma sia per la valorizzazione dei giovani che per il polso duro, che al momento sicuramente servirebbe.