Calciomercato Roma, è lotta a tre per il bomber francese

Nel prossimo calciomercato della Roma una delle priorità della società sarà senz’altro quella di riuscire a rinforzarsi con una pedina in attacco.

Il futuro di Edin Dzeko è al momento una incognita, ma è probabile che l’attaccante bosniaco possa continuare altrove la sua carriera. La Roma cerca un bomber più giovane, che dia certezze anche per il futuro, e al di là della possibile conferma di Borja Mayoral (che dovrà essere riscattato dal Real) si dovrà cercare un nuovo bomber. E tra i nomi in lizza c’è anche quello di Alexsandre Lacazette, centravanti francese dell’Arsenal. Giocatore di spessore internazionale, sicuramente affidabile in zona gol.

Calciomercato Roma, anche Siviglia e Atletico Madrid su Lacazette

Come riporta Estadio Deportivo sull’attaccante dell’Arsenal ci sarebbero tre squadre. Pronte ad approfittare del fatto che Lacazette non rinnoverà l’accordo con gli inglesi in scadenza nel 2022 e dunque il prezzo del suo cartellino è destinato inevitabilmente a scendere. L’attaccante compirà 30 anni a maggio e sta disputando sicuramente una stagione positiva, rimane uno dei migliori centravanti europei. E dunque la Roma sarebbe pronta a fiutare l’affare, ma dovrà stare attenta alla concorrenza di altre due grandi squadre spagnole come Siviglia e Atletico Madrid. Che sarebbero ben liete di accoglierlo dal prossimo anno nel loro organico.