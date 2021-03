Calciomercato Roma, offerto l’attaccante: ha rifiutato il rinnovo

Calciomercato Roma, il procuratore lo ha offerto ai giallorossi. E intanto lui non firma il rinnovo con il Porto: Pinto ci pensa

L’attaccante del Porto, Moussa Marega, ha per il momento rifiutato il rinnovo di contratto che la società portoghese gli ha proposto fino al 2023. Il maliano va in scadenza alla fine della stagione, e si starebbe prendendo del tempo per capire quali possibilità ha sul mercato.

I turchi del Fenerbahce sarebbero interessati, ma secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport, Schira, il procuratore del giocatore lo avrebbe proposto a Pinto per la prossima stagione. Arriverebbero a parametro zero, ma sicuramente vorrebbe un un contratto importante visto che la società giallorossa non dovrebbe sborsare, nemmeno un euro, per accaparrarsi il cartellino.

Calciomercato Roma, Pinto in attesa

Marega, classe 1991, è un attaccante molto forte fisicamente ma che non ha spiccate qualità tecniche. Oltretutto non è così giovane, e allora Tiago Pinto è in attesa di prendere una qualsiasi decisione. La sensazione, in questo momento, è che la Roma ha altri obiettivi per la testa. L’opzione Marega, quindi, rimane un po’ lontana.

La priorità, nel caso Dzeko partisse, è quella di puntare su Belotti. Sullo sfondo c’è anche Scamacca – al Genoa ma di proprietà del Sassuolo – che potrebbe arrivare per dare manforte ad un reparto avanzato che in questo momento ha solo il bosniaco come punta centrale. Delle valutazioni però su Marega verranno fatte: lo status di svincolato attira molto in questo momento dove, sotto il profilo economico, sono poche le società che possono permettersi degli investimenti importanti.