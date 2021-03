Calciomercato Roma, assalto Barcellona | Proposta di scambio

E’ diventato in pochi mesi un vero proprio gioiello del calciomercato della Roma. Arrivato a gennaio 2020 dalla B spagnola, ora è un titolare giallorosso.

Stiamo parlando ovviamente di Gonzalo Villar, la cui crescita è stata esponenziale sotto la guida di Paulo Fonseca. Ha scalato le gerarchie del tecnico che ora difficilmente rinuncia a lui, molto abile nella costruzione dal basso, preciso nei passaggi, senza mai perdere la bussola. Un calciatore che adesso in Spagna rimpiangono tutti, con le big della Liga che lo seguono con particolare attenzione sperando di riportarlo in patria. Nei giorni scorsi si era parlato per lui di un interessamento dell’Atletico Madrid, ma ora anche un altro grande club è pronto a farsi avanti.

Calciomercato Roma, il Barcellona pronto a offrire Pjanic

Come riporta calciomercatonews.com il Barcellona ha messo nel mirino Gonzalo Villar, regista della Roma che si sta mettendo in mostra anche con la nazionale under 21 della Spagna. Un giocatore che per caratteristiche ricorda i grandi playmaker della storia recente dei blaugrana, Xavi su tutti. E per averlo in squadra nella prossima stagione sarebbe pronto a mettere sul piatto uno scambio con Pjanic. Molto difficilmente però i giallorossi si priveranno del loro gioiello, tanto più nell’ambito di uno scambio con un calciatore che per età e ingaggio è molto distante da Villar.