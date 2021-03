Calciomercato Roma, sirene dall’estero per Maurizio Sarri

Il calciomercato della Roma passa inevitabilmente dalla scelta del tecnico per il futuro. Rimarrà Paulo Fonseca o arriverà un nuovo allenatore?

Le prossime saranno delle settimane molto importanti per la squadra giallorosse. La Roma sarà chiamata ad un grande rush finale in campionato alla ricerca di un quarto e ad un cammino autorevole magari verso la conquista dell’Europa. La conquista di un piazzamento in zona Champions porterebbe al rinnovo automatico dell’accordo con Fonseca anche per la prossima stagione, anche se poi andrebbero capite le intenzioni della società. Perché si sta parlando da tanto tempo di nuovi allenatori. Di Allegri e Sarri, ad esempio, ma anche di altre figure come Amorim e Juric.

Calciomercato Roma, per Sarri si fa avanti il Fenerbahce

In attesa dunque di capire quale potrebbe essere l’intenzione della famiglia Friedkin, uno dei candidati alla panchina giallorossa potrebbe continuare la sua carriera all’estero. Sportmediaset infatti riporta delle voci che arrivano direttamente dalla Turchia. Secondo le quali il Fenerbahce avrebbe offerto la sua panchina a Maurizio Sarri. Sarebbe lui il prescelto della squadra di Istanbul per prendere il posto di Bulut. Attualmente la squadra è guidata da Emre Belozoglu ad interim e si vocifera anche di un incontro in arrivo nella prossima settimana.