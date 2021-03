La Roma è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, ma sulle tracce dell’obiettivo spunta anche il Milan

Si inizia sin da ora a tirare le somme in vista della prossima stagione. In casa Roma tra le tante incertezze ci sono altrettante certezze, come il fatto che bisognerà rivoluzionare la rosa nella prossima sessione di calciomercato. Infatti saranno diverse le lacune da colmare, tra cui molto probabilmente quella tra i pali.

Lo spagnolo Pau Lopez continua a non dare sicurezza, così a giugno potrebbe dire addio. Inoltre anche Antonio Mirante ha le valigie pronte, visto che il suo contratto con la squadra capitolina scadrà a fine stagione e il rinnovo sembrerebbe attualmente molto difficile. Così i giallorossi iniziano a sondare diversi nomi sia in Italia che all’estero. Il mirino sembrerebbe essersi soffermato anche in Premier League, dove la concorrente per il portiere è il Milan.

Calciomercato Roma, obiettivo Areola: spunta l’interesse del Milan

La prossima sessione di calciomercato dista circa tre mesi, a bisogna iniziare a porre le basi per riuscire ad effettuare tutti gli acquisti che servono. Per la porta la Roma continua ad osservare diversi profili, tra cui quello di Alphonse Areola.

Il portiere in prestito al Fulham, ma di proprietà del PSG, sta facendo molto bene ed è un classe 1993, quindi sia per età che per qualità dimostrate potrebbe fare proprio al caso della Roma. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’ però, sulle tracce del francese c’è anche il Milan. Infatti i rossoneri a fine stagione potrebbero veder partire il loro portiere titolare Gigio Donnarumma a parametro zero, visto che a giugno il suo contratto scadrà e il rinnovo non è ancora arrivato. Così anche il club milanista mette gli occhi sul portiere del Fulham. Dunque una corsa a due tra Roma e Milan per assicurarsi il portiere per la prossima stagione.