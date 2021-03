Calciomercato Roma, bomber in Serie A | Maxi scambio

Priorità del calciomercato Roma, la ricerca di un nuovo attaccante continua a tenere impegnati i dirigenti giallorossi, in Italia e all’estero

Alle prese, come tutti i club, con le difficoltà finanziarie derivanti dall’emergenza Covid, la Roma continua a scandagliare con estrema attenzione il mercato degli attaccanti. Il budget in entrata non sarà noto fin quando non si saprà la posizione finale in campionato, ma per non farsi cogliere impreparati i dirigenti giallorossi sono molto vigili sul mercato dei giocatori in scadenza a giugno prossimo o in quello del 2022. Marega e Lacazette, sono solo due esempi della prima e della seconda categoria, ma i profili studiati sono molti di più.

Calciomercato Roma, maxi scambio per Belotti

In scadenza tra un anno e tre mesi, Andrea Belotti non ha ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo contrattuale. A 27 anni, il bomber granata si trova di fronte ad un bivio. Seppur molto legato al Toro, il Gallo è consapevole che potrebbe trovarsi di fronte a una delle ultime opportunità per compiere un ulteriore gradino in carriera. La clausola da 100 milioni di euro è un ricordo ormai lontano e anche Cairo sa che, in assenza di prolungamento, le sue richiesta non potranno spingersi oltre i 30-35 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere alla portata di Milan e Roma. Da tempi non sospetti sulle tracce dell’ex Palermo, il club giallorsso non ha ancora strutturato una proposta ufficiale al club piemontese. Una cosa, tuttavia, può essere data quasi per certa: il tentativo di inserire una o due contropartite tecniche.

In tal senso, da Trigoria sono pronti a proporre un ventaglio di quattro nomi che comprende Diawara, Carles Perez, Kluviert e Under, con questi ultimi due che non sembrano al momento in odore di riscatto da parte del Lipsia e del Leicester. Con l’inserimento di due calciatori, l’esborso cash si ridurrebbe di gran lunga.