La Roma nella prossima sessione di calciomercato dovrà trovare un erede di Edin Dzeko: occhi in Premier League, ma la concorrenza è spagnola

Sembra essere arrivata al capolinea l’avventura dell’ormai ex capitano della Roma, Edin Dzeko. I fatti dello scorso gennaio e quella lite con Paulo Fonseca dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dello Spezia hanno determinato la voglia del bomber bosniaco di cambiare aria. Anche perché il rapporto con il tecnico e la società non si è mai risanato completamente, come dimostra la lunga titolarità di Borja Mayoral al suo posto.

Così Tiago Pinto e la società giallorossa dovranno rimboccarsi le mani per trovare un degno sostituto nella sessione estiva di calciomercato. Dunque tra i tanti nomi osservati c’è anche quello di un bomber che milita in Premier League e di caratura internazionale. Su di lui però ci sono anche due spagnole.

Calciomercato Roma, Lacazette nel mirino: Atletico Madrid e Siviglia le concorrenti

Il calciomercato è ancora lontano, ma è già al lavoro la Roma per colmare le lacune nella rosa in vista della prossima stagione. Prima degli acquisti bisognerà pensare agli addii, e molto probabile è quello di Edin Dzeko. Così la società romanista cerca un degno erede del bosniaco.

Secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, la Roma sarebbe sulle tracce dell’attaccante dell’Arsenal, Alexandre Lacazette. Il bomber francese in questa stagione ha collezionato 34 presenze, mettendo a segno 13 presenze e 3 assist. A giugno del 2022 il suo contratto con i ‘Gunners’ scadrà, così per lui nella prossima sessione per i trasferimenti potrebbe arrivare la cessione per evitare di perderlo a parametro zero. Ovviamente per il bomber francese la concorrenze è ampia, in particolare sulle sue tracce oltre alla Roma ci sarebbero anche il Siviglia e l’Atletico Madrid. Sarà comunque molto difficile riuscire a strappare l’attaccante all’Arsenal, visto che il tecnico Mikel Arteta punta ancora forte su di lui e spera di trattenerlo.