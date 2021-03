In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore della Roma, la dirigenza capitolina ha iniziato già da tempo a programmare le stagioni future. Questa volta l’indiscrezione arriva dalle latitudini dell’America settentrionale, dove due talenti del Chivas de Guadalajara, club che milita nella massima divisione del calcio messicano (Liga MX, ndr), sono entrati in orbita Roma, ma non solo. Come riportato dal sito ‘chivaspasion.bolavip.com’, due dei talenti di squadra, entrambi compongono il reparto offensivo, sarebbero in procinto di lasciare la società messicana.

Calciomercato Roma, si punta in Messico

Il general manager dell’area sportivo Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su José Juan Macías e Uriel Antuna, rispettivamente 21 e 23 anni. Il primo è un attaccante centrale, mentre il secondo è un esterno offensivo. Come indicato dal portale in questione, sia il presidente Amaury Vergara che il direttore sportivo Ricardo Pelaez dovranno decidere il loro futuro, facendosi aiutare anche dall’ex calciatore Sergio Lugo, il quale sta proponendo i due ragazzi anche in Italia, dove hanno trovato l’interesse di Roma e Lazio. “I primi movimenti già ci sono, con club italiani interessati, dopo il consiglio di amministrazione decideremo cosa fare per l’avvio delle trattative vere e proprie – ha detto Lugo -. Stiamo parlando di team di primo livello, ma non possiamo ancora ufficializzarli. Non tutti hanno le qualità del ‘Chucky’ Lozano. Qualcuno andrà in squadre di primo livello, altri in squadre di secondo, ma non in bassa categoria. Roma e Lazio sono squadre importanti, ma tutto dipenderà dal proprietario del club che dovrà decidere quando liberarli se ora o tra un anno.