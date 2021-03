Calciomercato Roma, si cambia in porta: tutti i nomi per il futuro

Nel prossimo calciomercato la Roma dovrà effettuare anche delle scelte importanti per quanto riguarda il ruolo di portiere della squadra giallorossa.

Le prestazioni di Pau Lopez sono state altalenanti. A grandi prove lo spagnolo ha alternato degli errori sicuramente evitabili. E per questo motivo la sua permanenza in giallorosso è tutt’altro che scontata. E si vagliano alternative. Con l’agente Mino Raiola la Roma non sta solo discutendo il rinnovo dell’attaccante armeno Henrick Mkhitaryan. Come si legge infatti sul Corriere dello Sport l’agente avrebbe proposto alla società giallorossa Alphonse Areola, portiere del Psg che però adesso sta giocando in prestito al Fulham, in Premier League. Di sicuro un estremo difensore affidabile, che è entrato anche lui nella lista dei portieri che Tiago Pinto considererà come possibile rinforzo dei giallorossi.

Calciomercato Roma, potrebbe tornare Olsen come secondo

Quello di Areola non è ovviamente l’unico nome che sta circolando come futuro numero uno della Roma. In lizza c’è ad esempio Juan Musso, portiere dell’Udinese che però i friulani non lasceranno partire per meno di 20-25 milioni di euro. E poi c’è Gollini dell’Atalanta, altro portiere molto valido e con ormai molti anni d’esperienza alle spalle nonostante la giovane età. C’è da capire anche chi sarà il secondo della Roma, visto che Mirante andrà in scadenza di contratto. Potrebbe essere Fuzato, brasiliano già in organico, ma non si esclude che possa rimanere anche Olsen, che rientrerà dal prestito all’Everton. Anche se Ancelotti vorrebbe fare un tentativo per farlo rimanere in Inghilterra.