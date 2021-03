Saranno diverse le occasioni a parametro zero in estate, e la Roma mette gli occhi su un calciatore che ha appena rifiutato il rinnovo

Il tempo passa inesorabilmente e la stagione si avvicina alla fine. Dopodiché si passerà alla sessione estiva di calciomercato, nella quale sicuramente le occasioni saranno molteplici, ma bisognerà essere bravi a coglierle. Così la Roma sin da ora è al lavoro per riuscire a colmare le lacune nella rosa attuale in vista della prossima stagione. Un occhio importante i giallorosso lo buttano sulle occasioni a parametro zero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, caccia al bomber | Corsa a tre per l’obiettivo

Tra i giocatori in scadenza di contratto c’è anche l’attaccante del Marsiglia, Florian Thauvin. Da tempo il francese è finito nel mirino della società giallorossa e non solo. Ma un importante sviluppo per sperare nel suo acquisto arriva dalla Spagna. Scatta così l’asta per l’attaccante classe 1993.

Calciomercato Roma, Thauvin rifiuta l’offerta di rinnovo: occasione a zero

Serviranno certamente rinforzi alla Roma in attacco nella prossima sessione di calciomercato. Così il club giallorosso inizia a mettere gli occhi sulle occasioni che arrivano anche dall’estero, e una di queste potrebbe essere rappresentata da Florian Thauvin. L’attaccante del Marsiglia è in scadenza di contratto, e il suo addio è sempre più probabile.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, asta per il portiere | Si inserisce il Milan

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Estadio Deportivo’, il francese avrebbe rifiutato l’ultima offerta presentata dal Marsiglia per il prolungamento del contratto. Infatti lui chiede 4,5 milioni a stagione, mentre la società ne offre 3. Questo dunque è un chiaro segnale che la sua avventura nel club potrebbe essere definitivamente finita. Inoltre il sito spagnolo riporta che non solo la Roma sarebbe sulle sue tracce, ma anche Tottenham, Napoli, Siviglia e Leicester. Proprio le ‘Foxes’ al momento avrebbero formulato l’unica offerta arrivata alla squadra francese. Dunque si apre un’asta internazionale per l’attaccante transalpino ormai con le valigie pronte.