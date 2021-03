Calciomercato Roma, manca solamente la firma: accordo trovato

Calciomercato Roma, manca solamente la firma sul rinnovo di contratto di Veretout: il francese ha il rinnovo, con ritocco, in tasca

Manca solamente la firma: che non è in discussione. Poi Jordan Veretout avrà ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Roma. Non che l’attuale accordo sia vicino alla scadenza (2024), ma sicuramente il centrocampista francese merita un trattamento economico diverso per quello che ha dimostrato fino al momento.

Il sogno del Napoli rimarrà tale. Veretout non si muoverà dalla Capitale nemmeno per la prossima stagione. Ed è pronto anche a tornare in campo – dovrebbe succedere già sabato prossimo contro il Sassuolo – per riprendere il cammino interrotto a Firenze con l’infortunio.

Calciomercato Roma, i dettagli dell’accordo

Come spiega il Corriere dello Sport questa mattina, Veretout passerà dai 2,5 milioni di euro attuali d’ingaggio, a 3,5. Un milione in più sul nuovo accordo che vedrà la scadenza nel 2025. Un elemento imprescindibile per Fonseca: che gli ha dato le chiavi del centrocampo ma anche libertà d’inserimento. Sono 10, fino al momento, i gol in campionato. Una manna per i fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui all’inizio della stagione.

Il rinnovo è cosa fatta. L’ufficialità arriverà nelle prossime settimane e poi si comincerà a programmare la prossima stagione sapendo che sul francese di può fare cieco affidamento. Una crescita esponenziale e l’esplosione, incredibile, in questa stagione per Veretout. Che ovviamente ha attirato le attenzioni di molti club, soprattutto il Napoli: De Laurentiis avrebbe fatto follie per portarlo in azzurro. Ma se ne dovrà fare una ragione. Il francese vestirà, ancora per molto tempo, la maglia della Roma.