La sosta delle Nazionali è sempre un periodo in cui gli allenatori di squadre di club sono sempre in ansia. Questo vale soprattutto per la Roma, che in questi anni non è stata per nulla fortunata. Le ultime notizie, questa volta, arrivano dall’Albania, dove il difensore giallorosso Marash Kumbulla è già di ritorno nella capitale. Per lui problema al ginocchio, per il quale saranno necessari tutti gli esami strumentali di rito che effettuerà nelle prossime ore nella capitale, per capire poi quale sarà l’entità dell’infortunio ed i rispettivi tempi di recupero.

Infortunio Kumbulla, Fonseca ancora in emergenza

Ennesimo infortunio di una stagione sfortunata anche per il tecnico Paulo Fonseca, costretto a giocare quasi perennemente con Bryan Cristante al centro della difesa e Gianluca Mancini a fare gli straordinari. Per il resto tra Smalling, Ibanez e Kumbulla, l’allenatore portoghese si è ritrovato nel corso della stagione a giocare anche con Leonardo Spinazzola tra i tre centrali.