Sassuolo-Roma, stop per due. Il comunicato ufficiale

Sassuolo-Roma, stop per due calciatori neroverdi che erano impegnati con la nazionale azzurra. Il comunicato ufficiale

Ieri sera Domenico Berardi e Francesco Caputo hanno lasciato il ritiro della nazionale azzurra insieme a Chiellini. Oggi, i due calciatori del Sassuolo, prossima avversaria della Roma, hanno sostenuto degli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

Pochi minuti fa la società emiliana ha emanato un comunicato: “Gli accertamenti, effettuati sui due calciatori rientrati in anticipo dagli impegni con la Nazionale, hanno evidenziato: per Domenico Berardi un risentimento muscolare agli adduttori che sarà ulteriormente indagato e monitorato nel corso della prossima settimana; per Francesco Caputo invece gli accertamenti hanno evidenziato una lombalgia”.

LEGGI ANCHE: Forte scossa di terremoto nel Centro Italia, avvertita anche a Roma

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, principio d’accordo | Salta l’allenatore

Sassuolo-Roma, Berardi e Caputo infortunati

Se la Roma dovrà capire come sta Kumbulla, che domani tornerà nella Capitale dopo il problema che lo ha colpito nel ritiro della nazionale albanese, non va meglio a De Zerbi, che la prossima settimana dovrà fare i conti con queste due assenze importanti. Berardi, leggendo anche la nota del Sassuolo, difficilmente sarà della partita. Qualche chances, per essere in campo prima di Pasqua, ce l’ha Caputo. Ma è ancora troppo presto per capire se davvero può tornare tra i disponibili.

La gara contro il Sassuolo, viste le ultime prestazioni giallorosse e soprattutto guardando la classifica che si è clamorosamente accorciata anche alle spalle, diventa una delle partite più importanti per cercare di riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. E sapere, che i due elementi con maggiore qualità che ha in rosa De Zerbi, potrebbero mancare, sicuramente può essere un aiuto per Fonseca. Quest’ultimo è pronto a recuperare Veretout e forse anche Mkhitaryan. Per Smalling invece non si hanno notizie certe di quando potrà tornare ad essere disponibile.