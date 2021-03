Solamente Stephan El Shaarawy e Bryan Reynolds, sono questi i due rinforzi arrivati nell’ultima sessione di calciomercato, la prima di Tiago Pinto operativo. Non da poco conto, perché il primo è andato a rinforzare la corsia esterna di sinistra per il vice Mkhitaryan che mancava, mentre il secondo è un acquisto di prospettiva, anche in virtù del fatto che in estate Bruno Peres lascerà la Roma per via della scadenza del contratto e Davide Santon sarà comunque sul mercato. Proprio su quella corsia potrebbe arrivare un altro rinforzo, anche in questo caso di prospettiva, visto che il rinnovo di contratto per Karsdorp ha confermato l’olandese la titolarità su quella fascia.

Calciomercato Roma, obiettivo Aarons

Da mesi, infatti, la Roma è sulle tracce di Max Aarons, terzino destro del Norwich. Classe 2000, un anno più grande di Reynolds e due in più a Riccardo Calafiori, altro grande talento scuola Roma che ad oggi è la riserva di Leonardo Spinazzola sulla fascia sinistra. Come riportato dal ‘Daily Telegraph, per adesso ci sarebbe solamente un timido sondaggio e una richiesta di informazioni da parte della società giallorossa che però monitora l’evolversi della situazione del talento inglese, impegnato in questi giorni con l’Under 21. La sua valutazione però è molto alta, circa 30 milioni di sterline, ovvero quasi 35 milioni di euro, troppi per la Roma, per uno che, va detto, in questa stagione le ha giocate tutte e non è mai stato sostituito. Su di lui c’è anche il Milan