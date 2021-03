Calciomercato Roma, futuro allenatore: De Zerbi detta le condizioni

Calciomercato Roma, De Zerbi detta le condizioni per il suo futuro. Il tecnico chiede autonomia completa all’interno di uno spogliatoio.

Ha parlato alla “BoboTv” Roberto De Zerbi, nell’ormai consueta trasmissione che Vieri, insieme ad Adani, Cassano e Ventola, raccoglie su Twitch molti appassionati sportivi. E il tecnico del Sassuolo ha dettato le condizioni alla sua futura squadra. Qualunque essa sia. De Zerbi chiede autonomia e “calciatori di un certo tipo”.

“Se mi sento pronto per una big? Se ci sono le condizioni e vuol dire giocatori di un certo tipo, avere l’autonomia completa che io voglio avere sì, altrimenti non mi sentirei pronto – ha spiegato – nemmeno per una squadra di livello inferiore del Sassuolo. Cosa vuol dire essere pronti? Io a 34 anni ho allenato il Foggia e in C non puoi passeggiare. Hai più pressioni a Foggia in C che a Sassuolo in A tra stampa e tifosi”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, 33 milioni di guai per Tiago Pinto

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rifiuta il rinnovo | Scatta l’asta internazionale

Calciomercato Roma, De Zerbi si sente pronto

“Se fai questo lavoro devi sentirti pronto. Poi devi fare la conta con il materiale che hai a disposizione e le condizioni in cui ti mettono” ha detto ancora. “Quando ho iniziato ad allenare pensavo che l’esperienza non fosse determinante. Alleno da 8 anni e l’esperienza ti fa vedere prima quello che succede. Ero vulcanico prima, ero diretto”.

Poi De Zerbi ha anche parlato dei singoli: “Locatelli deve lasciare un po’ quella superficialità che lo contraddistingue. Ha anche quel pizzico di presunzione che non è male. Si vede titolare agli Europeo. Boga invece all’inizio non sapeva attaccare la profondità e voleva sempre il pallone tra i piedi. Con entrambi ci ho discusso anche in maniera forte”.